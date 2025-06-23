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Юрий Антонов назвал шутками сообщения о своей госпитализации

Ранее в СМИ появились новости о госпитализации артиста в столичную больницу с сердечным заболеванием после жалоб на боли в груди.
Лиза Губина 2025-06-23 11:20:19
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Эстрадный певец и композитор, народный артист РФ Юрий Антонов опроверг в разговоре со «Звездой» сообщения о своей госпитализации, отметив, что сейчас находится дома за городом, а тревожит его только постоянная смена погоды на улице.

«Я дома нахожусь, какая госпитализация? Это смешно звучит. Все в порядке. Погода раздражает - то солнце, то дождь льет», - сказал музыкант.

Подобные же новости о своем состоянии здоровья Антонов назвал шутками.

«В мой адрес часто такие шутки поступают», - отметил артист.

Ранее издания писали, что легендарного певца госпитализировали с сердечным заболеванием в столичную больницу, так как он жаловался на боли в груди.

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