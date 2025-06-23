МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала банду, похищавшую алмазы у «Алросы» для продажи в Армению

Граждане России и Армении Армен Петросян и Арман Саакян отвечали за продажу и подмену качественных и дорогих кристаллов на дешевые.
Владимир Рубанов 2025-06-23 10:11:05
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудницу «Алросы» и ее сына задержали по подозрению в краже высококачественного алмазного сырья для незаконной продажи и контрабанды в Армению. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным следователей, в преступную группу входили Валентина Матющенкова, которая непосредственно крала алмазы, а также Алексей Матющенков, который помогал ей в этом. Схема действовала с сентября 2024 года по январь 2025 года, сообщили в Следственном комитете России.

Граждане России и Армении Армен Петросян и Арман Саакян отвечали за продажу и подмену качественных и дорогих кристаллов на дешевые. Их также задержали.

Подозреваемых поймали, когда они пытались украсть очередную партию алмазов стоимостью более 1,7 миллиона рублей.

Во время обыска у них дома нашли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены, а также деньги и дорогие украшения известных брендов.

В ФСБ считают, что всю эту схему придумали и организовали два брата из Армении. Они сейчас находятся в международном розыске.

Украденные алмазы отправляли в Армению в компанию «АДМ Даймонде». Ее владелец - армянский бизнесмен и депутат местного парламента Х.А. Сукиасян.

Московские следователи возбудили дело по статьям «Кража» и «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».

Суд отправил всех четверых под стражу по просьбе следствия.

#Армения #контрабанда #алмазы #Задержание #Уголовное дело #Кража
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 