Символ стойкости: как в Бресте увековечили память защитников Родины

Накануне страна отметила скорбную дату. Двадцать второго июня 1941-го года фашистская Германия напала на Советский Союз. Ранним утром, без объявления войны, враг нанес удары по военным и стратегическим объектам в приграничье.

«В 21:00 дежурному заставы часовой доложил, что задержан перебежчик. Как мы потом узнали, это был ефрейтор 220-го полка саперной дивизии фашистской армии. Он сказал, что послан коммунистами для того, чтобы предупредить о начале войны. И он прямо сказал, что в 04:00 начнется война», - вспомнил сын начальника 13-й заставы Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Лопатина Вячеслав Лопатин.

Удар шел с Запада одновременно по разным направлениям. Бомбили Киев, Житомир, Севастополь, Одессу, Ригу, Вильнюс, Каунас, Гродно. Свой главный бой приняла и Брестская крепость, которая в течение месяца отражала штурм немецких войск, и навсегда стала символом мужества и героизма советских солдат.

Каждый год 22-го июня на территории Мемориального комплекса к надписи, сделанной 84 года назад: «Я умираю, но не сдаюсь» - приносят цветы и зажигают свечи.

А накануне, у Северных ворот Брестской крепости появился еще один памятник. Он посвящен подвигу советских пограничников, героически защищавших границы Родины от фашистов в годы войны. Памятник появился по инициативе Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, при поддержке его белорусского коллеги Виктора Хренина.

«Над ее созданием трудились мастера студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ под руководством скульптора студии члена Союза художников России, лауреата государственной премии Алексея Чебаненко. Установка монументальной скульптуры военным пограничникам является еще одним добрым знаком военного сотрудничества наших армий, прочных братских связей между Россией и Белоруссией. Это и знак благодарности, знак признания заслуг всех участников Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни подарили нам мир. В наших странах свято чтят подвиги отцов и дедов, никогда не забудут о тех жертвах, которые выпали на их долю», - отметил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

О первых днях войны и героях, которые держали оборону до конца в материале Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».