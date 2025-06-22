В Свердловской области четверо пострадали от взрыва газа в жилом доме

В городе Серов Свердловской области четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилой многоэтажке. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер.

«По предварительной информации пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое - в удовлетворительном состоянии», - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что решается вопрос эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр. Из пострадавшего дома в пункт временной дислокации эвакуировали 40 человек.

На месте происшествия работают оперативные службы.