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В Свердловской области четверо пострадали от взрыва газа в жилом доме

Из многоэтажки эвакуировали 40 человек.
Глеб Владовский 2025-06-22 09:31:01
© Фото: DVPasler, Telegram

В городе Серов Свердловской области четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилой многоэтажке. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер.

«По предварительной информации пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое - в удовлетворительном состоянии», - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что решается вопрос эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр. Из пострадавшего дома в пункт временной дислокации эвакуировали 40 человек.

На месте происшествия работают оперативные службы.

#в стране и мире #Свердловская область #Серов #пострадавшие #Взрыв газа #денис паслер
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