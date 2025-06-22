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Фетисов: запрет НХЛ ввозить Кубок Стенли в Россию не поддается логике

С 2022 года Национальная хоккейная лига запретила победителям привозить трофей в Россию.
Глеб Владовский 2025-06-22 08:12:25
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Запрет Национальной хоккейной лиги привозить в Россию Кубок Стэнли нелогичен. Такое мнение выразил олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов.

«Мне непонятно, почему принято решение о том, что наши ребята, завоевавшие Кубок, не могут привезти его в Россию… Непонятная для меня история», - цитирует его слова aif.ru.

Спортсмен напомнил, что он был первым, кто привез этот трофей в Россию. Это было в 1997 году.

Напомним, традиционно в межсезонье победители обладают правом привозить в свою страну. Однако с 2022 года это правило перестало распространяться на территорию России.

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Вячеслав Фетисов #кубок стэнли #запрет на ввоз
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