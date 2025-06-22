Фетисов: запрет НХЛ ввозить Кубок Стенли в Россию не поддается логике

Запрет Национальной хоккейной лиги привозить в Россию Кубок Стэнли нелогичен. Такое мнение выразил олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов.

«Мне непонятно, почему принято решение о том, что наши ребята, завоевавшие Кубок, не могут привезти его в Россию… Непонятная для меня история», - цитирует его слова aif.ru.

Спортсмен напомнил, что он был первым, кто привез этот трофей в Россию. Это было в 1997 году.

Напомним, традиционно в межсезонье победители обладают правом привозить в свою страну. Однако с 2022 года это правило перестало распространяться на территорию России.