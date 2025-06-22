Один ребенок погиб и другой пострадал при взрыве огнетушителя в ЛНР

В ЛНР двое детей бросили в костер баллон огнетушителя. В результате один из них умер, а второй серьезно пострадал. Инцидент произошел в городе Красный Луч, о нем сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Согласно тексту публикации, мальчики 12 и 13 лет решили кинуть огнетушитель в огонь из шалости. Это привело к взрыву.

«Реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата: 13-летний ребенок после клинической смерти скончался в реанимации местной больницы», - пишет ведомство.

Второго ребенка отвезли с взрывной травмой в Луганскую республиканскую больницу. По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, он находится в тяжелом состоянии.