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Один ребенок погиб и другой пострадал при взрыве огнетушителя в ЛНР

Два мальчика 12 и 13 лет кинули баллон огнетушителя в огонь, произошел взрыв, один из детей вскоре умер.
Анастасия Бобылева 2025-06-22 04:50:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ЛНР двое детей бросили в костер баллон огнетушителя. В результате один из них умер, а второй серьезно пострадал. Инцидент произошел в городе Красный Луч, о нем сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Согласно тексту публикации, мальчики 12 и 13 лет решили кинуть огнетушитель в огонь из шалости. Это привело к взрыву.

«Реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата: 13-летний ребенок после клинической смерти скончался в реанимации местной больницы», - пишет ведомство.

Второго ребенка отвезли с взрывной травмой в Луганскую республиканскую больницу. По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, он находится в тяжелом состоянии.

#в стране и мире #взрыв #дети #ЛНР #инцидент
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