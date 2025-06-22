МАГАТЭ: ядерный комплекс в Исфахане дважды подвергся ударам ЦАХАЛ

Израиль нанес удар по ядерному комплексу в иранском городе Исфахан второй раз за последние девять дней. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Крупный ядерный комплекс в Исфахане во второй раз стал мишенью во время израильских атак на Иран за последние девять дней», - говорится в опубликованном заявлении организации.

Уточняется, что еще несколько зданий пострадали в результате этих ударов.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов по военным объектам Ирана. Согласно данным ЦАХАЛ, израильские военные «подорвали» возможности исламской республики по созданию оружия.

Однако, согласно заявлениям МАГАТЭ, на момент атаки Израиля у Ирана скорее всего не было никаких разработок по ядерному оружию. Об этом сообщил глава агентства Гросси.