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МАГАТЭ: ядерный комплекс в Исфахане дважды подвергся ударам ЦАХАЛ

По данным МАГАТЭ, в результате атак по объекту пострадали еще несколько зданий.
Анастасия Бобылева 2025-06-22 02:23:07
© Фото: IDF

Израиль нанес удар по ядерному комплексу в иранском городе Исфахан второй раз за последние девять дней. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Крупный ядерный комплекс в Исфахане во второй раз стал мишенью во время израильских атак на Иран за последние девять дней», - говорится в опубликованном заявлении организации.

Уточняется, что еще несколько зданий пострадали в результате этих ударов.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов по военным объектам Ирана. Согласно данным ЦАХАЛ, израильские военные «подорвали» возможности исламской республики по созданию оружия.

Однако, согласно заявлениям МАГАТЭ, на момент атаки Израиля у Ирана скорее всего не было никаких разработок по ядерному оружию. Об этом сообщил глава агентства Гросси.

 

#в стране и мире #Израиль #Иран #МАГАТЭ #ЦАХАЛ #ядерный комплекс
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