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Жизнь в новом мире и украинский кризис: что обсуждали на ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге были сделаны важнейшие политические заявления.
Константин Денисов 2025-06-22 21:16:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Все главные политические заявления недели, конечно, были сделаны в эти дни в северной столице - на Петербургском экономическом форуме.

В этом году его главная тема была заявлена так: «Общие ценности - основа роста в многополярном мире». И, конечно все, так или иначе на Форуме было про это - как жить в этом новом мире, с кем и как развивать отношения, и как, несмотря на санкции, наша страна, назло всем, сумела справиться с трудностями и пойти вперед.

Причем, что важно, не за счет сырьевой составляющей и не только за счет оборонно-промышленного комплекса, который, конечно, сейчас в приоритете, но за последние годы в рост пошло сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг, финансы, IT- то есть, практически все ключевые отрасли экономики.

Об этом подробно говорил Владимир Путин на пленарной сессии, которая традиционно становится ключевым событием Форума. Послушать президента всегда приходят все ключевые российские руководители и чиновники и все зарубежные гости форума. Потому что никогда просто сухими цифрами разговор не ограничивается, и Путин дает свое масштабное видение всей мировой повестки и отвечает на самые острые вопросы.

Так было и в этот раз. И, конечно, когда дело дошло до украинского кризиса, то вновь российский президент обозначил главное - долгие годы мы пытались с Украиной договариваться. А сейчас мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Мы не добиваемся капитуляции Украины, но будем требовать признания  регионов, которые уже стали российскими. Есть, как выразился Путин, старинное правило - там, где ступает нога русского солдата, то - наше.

О чем еще говорили на ПМЭФ-2025, смотрите подробнее в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #Украина #пмэф #Владимир Путин
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