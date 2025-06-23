Из поколения в поколение: как менялся легендарный лагерь «Артек»

Это пожалуй самое волшебное место на планете, где детство может длиться сколько угодно. Артеку 100 лет, а он выглядит так же молодо и звучит громко.

Артековские кричалки передаются из поколения в поколение. Как и артековские ценности: дружба и взаимопомощь. Традициям тоже года не помеха. Вот так посвящают в артековцы: надо взять с подножия горы Аю-Даг камень и отнести его на вершину. Говорят, из-за этого гора стала выше больше чем на 70 сантиметров. Сохранить артековские обычаи школьники 2025 года попросили сверстников, которые будут тут отдыхать в будущем. Послание заключили в капсулу времени.

В своих письмах дети задали и вопросы сверстникам 2125 года. Те прочитают и поймут, что интересовало их сверстников сто лет назад.

«А кто ваши вожатые? Это все те же добрые, веселые и вдохновляющие люди как наши, или теперь лагерем управляют умные роботы с искусственным интеллектом? Или у вас есть вожатые-аватары, которые могут менять облик по вашему желанию? Мы тут спорили в отряде. Могут ли роботы зажечь в сердцах артековский огонь? Ведь это, кажется, по силам человеку с большой душой», - поделился артековец Ростислав Фоменко.

Приветствие детскому центру, его работникам и отдыхающим в юбилей направил и Владимир Путин.

«100-летие Международного детского центра "Артек" - это значимое событие для всей России. Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Здесь всегда радушно встречали гостей - мальчишек и девчонок, приехавших изо всех уголков страны и зарубежных государств. И дни, проведенные на побережье Черного моря, становились для них большим, настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты. Поздравляю все поколения артековцев со знаменательным юбилеем и желаю больших успехов во всех начинаниях. С Днем рождения, легендарный, всегда юный, радостный и неповторимый "Артек"!», - сказал Владимир Путин.

В 1925-м году Артек задумывался как санаторий для детей с ослабленном здоровьем, а таких было немало после гражданской войны. В Крыму их ждал чистейший воздух, усиленное питание, строгий распорядок и конечно же игры. Первые отдыхающие жили в палатках.



На месте, где начинался «Артек» располагались четыре брезентовые палатки, где первые 80 пионеров провели летнюю смену. Международным лагерь стал уже позже. Об этом говорит мозаика: дети с разным цветом кожи и разрезом глаз вместе делают зарядку, а вот здесь сидят у костра. Угадываются даже их национальные одежды.

На второй год существования «Артека» сюда приехали дети из Германии посмотреть на советское чудо, где пионеры окружены вниманием и не скучают вдали от родителей. Тогда уже вместо палаток были фанерные домики, а к началу тридцатых появился зимний корпус - лагерь стал круглогодичным. Во время войны Артек был разрушен. Активное восстановление началось с начала шестидесятых. Именно тогда «Артек» стал напоминать целый город, где основные жители - дети.

Посмотреть на такой удачный пример работы с детьми кто только не приезжал. Вот лишь малый список: детский писатель Аркадий Гайдар, индийский премьер Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, первый президент Вьетнама Хо Ши Мин, Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты приехал сюда через полгода после своего полета.

Гагарин любил посещать «Артек» и встречаться с детьми. Почти каждое лето он отдыхал в санатории по соседству и не упускал возможности зайти. А в 67-м году он подарил лагерю свой тренировочный скафандр, с этого началась артековская космическая выставка, ставшая первой в мире. Вообще, в «Артеке» многое было впервые: единая форма, пятиразовое питание, распорядок дня, начинавшийся с заправки кроватей. Все это есть и сейчас. И многие советские дети море впервые увидели именно в Артеке. Лилия Селина приехала сюда в 69-ом. Пионерка из Бурятии тогда первый раз попробовала виноград.

«Мы собрали виноград. Нам дали такие большие корзины на двоих. Мы наелись, сказали- ешьте от души. Потом взяли пилотки, принесли тем детям, которые в лазарете были. Приходим в столовую, а на столах стоят огромные чаны с виноградом, на которые мы смотреть уже не могли», - рассказала артековец Лилия Селина.

Артековское детство вспоминают и в Москве. В Музее Победы на Поклонной горе проходит выставка, посвященная планете детства- так называют лагерь. Тут значки разных эпох, открытки, детские письма и другие артековские артефакты.

Друг друга артековцы узнают с первых куплетов. Дети и вожатые разных эпох, а песни все те же.

Зинаида Чабандоду отдыхала в Артеке в 75-ом. Школьницу из молдавской деревни наградили путёвкой туда за активное участие в жизни пионерской дружины.



Слава об «Артеке» по всему миру разносилась вместе с его песнями и кричалками Железный занавес не был помехой для детей, чтобы тут отдохнуть. В 83-м американская школьница Саманта Смит написала письмо Юрию Андропову, где спросила руководителя СССР: будет ли ядерная война. В ответном письме генсек пригласил ее в Советский Союз- пусть ребенок сам увидит чем тут живут. Кульминацией поездки для девочки стал отдых в «Артеке». Она носила ту же форму, что и все, только без красного галстука, жила в корпусе с названием Синий. В нем и сейчас отдыхают дети, а аллея неподалеку носит имя Саманты Смит. Там же ей установлен памятник.



Через три года в США с ответным визитом поехала уже советская школьница - Катя Лычева. Это стало частью так называемой Детской дипломатии, зарожденной в «Артеке». Приезжая из Советского Союза, дети-иностранцы рассказывали миру о нашей стране правду. Ведь они не будут что-то сочинять в угоду взрослым. Так и сейчас.

«Дети иностранных государств поехали. А значит, родители и семьи доверяют "Артеку", Крыму, России. Ну это логично. На этой смене у нас почти 500 детей из 30 стран», - сказал директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Есер приехал в «Артек» из Алжира. Далекая Африканская страна, другой менталитет и язык не помеха для общения с остальными. Тут он выучил первые русские слова.

«Россия очень крутая страна. Здесь замечательные люди и "Артек" это второй дом. Первое, что сделаю по возвращению домой - выучу русский язык», - поделился он.

Омар Хамами приехал в Крым из Сирии. От большинства детей его отличает лишь легкий акцент и роднит со всеми осознание красоты этого места на карте.

«Россия реально красивое место для всех, оно очень хорошая страна, очень хороший президент, все хорошие, даже люди», - поделился артековец из Сирии.

«Артек» всегда был одной семьей. Семьи здесь и создавались. Андрей и Марина Шпак познакомились там в 2005-м, когда работали вожатыми.

«Там такая атмосфера, что романтика вокруг нас. Но в эту смену я не думала, что у нас так все закрутится-завертится», - поделилась вожатая.

Крым в это время был еще в составе Украины. Когда к середине двухтысячных исчерпался советский запас прочности, «Артек» оказался на грани закрытия. Ходили разговоры о застройке территории элитным жильём, корпуса сдавались в аренду, туда на выходные приезжала отдыхать украинская элита, а международные образовательные программы все больше набирали националистический уклон.



С возвращением Крыма в Россию «Артек» стал одним из главных объектов на полуострове, который тут же начали восстанавливать. Заменили обветшалые коммуникации, укрепили корпуса, сделали им новый дизайн. Построили «Артек-арену» - большую концертную площадку. Сейчас «Артек» - это детский центр, площадь которого больше территории Монако. Это 218 гектаров. На них расположились 9 лагерей. Строится десятый. Как и прежде путевки сюда не покупают, а заслуживают: участием в школьных олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. И здесь тоже учатся отдыхая. Например, ходить в походы, оказывать первую помощь, ставить спектакли, конструировать роботов или вязать морские узлы. Занятие себе найдет каждый.

«Я научился делать заднее сальто, общаться с людьми. С такими веселыми навыками я поеду домой радовать друзей, родителей. Потому что это прикольно, когда ты можешь вытворять такие выкрутасы», - сказал артековец Богдан Ран.

Но даже такая сказка не может длиться вечно. Конец смены - время расставания. Возможно эти дети когда-то увидятся вновь.



Последние слова перед расставанием - у прощального костра. Эту традицию заложили сто лет назад первопроходцы «Артека», даже не подозревая, что она приживется во всех пионерлагерях.



Еще каждый ребенок увозит с собой небольшую горсть угольков, как частицу теплоты, которую получили в «Артеке». Загоревшись однажды, этот огонь никогда не угасает в сердцах артековцев.