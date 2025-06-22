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Концерт-реквием состоялся у Ржевского мемориала Советскому Солдату

Мероприятие посетило свыше 1700 зрителей.
Константин Денисов 2025-06-22 15:39:40
© Фото: РВИО

У Ржевского мемориала Советскому Солдату - филиала Музея Победы состоялся концерт-реквием «Мы этой памяти верны», посвященный Дню памяти и скорби.

Перед зрителями с речью выступил начальник управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников.

«22 июня 1941 года в нашей памяти  это одна из самых трагических страниц отечественной истории. Если день Победы - это праздник со слезами на глазах, то 22 июня - это незаживающая рана в нашей душе», - сказал Бочарников.

Он назвал начало войны уроком истории.

Место проведения концерта-реквиема выбрано в связи с тем, что именно здесь 15 месяцев длилось одно из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. А сейчас здесь располагается мемориал, открытый в 2020 году президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Также выступили заместитель начальника управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, заместитель Председателя Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов и ветеран Специальной военной операции, Заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества по Тверской области, Гвардии старшина в отставке Николай Калашников. , которые сказали немало трогательных слов.

Почетными гостями мероприятия стали участники и ветераны Специальной военной операции.

Творческую программу концерта составили выступления членов Союза писателей России, победителей творческих конкурсов Бессмертного полка России и известных музыкальных исполнителей. Завершилась акция  церемонией возложения цветов к подножью Ржевского мемориала и зажжением Свечей Памяти.

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© РВИО
#Великая Отечественная война #Ржев #концерт #Тверская область
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