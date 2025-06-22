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В Молдавии назвали позором задержание участников ПМЭФ в аэропорту Кишинева

Общественники считают задержание оппозиционеров политическим давлением.
Анна Касаткина 2025-06-22 12:50:33
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Задержание участников Петербургского международного экономического форума в аэропорту Кишинева политически мотивированно и позорно для молдавских властей. Об этом «Звезде» заявила председатель молдавской общественной организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Федорова.

«Это не что иное, как политически мотивированное давление. Людей, представляющих иную точку зрения, встречают не как граждан своей страны, а как врагов. Такое поведение пограничных служб и властей - позор для Молдовы, которая на словах говорит о демократии, но на деле ущемляет оппозицию», - сказала она.

Федорова назвала особенно возмутительным факт, что речь идет о форуме, который имеет важное значение для международного экономического сотрудничества.

«ПМЭФ - это площадка, где обсуждаются инвестиции, партнерства и будущее стран, в том числе Молдавии. Вместо того чтобы поощрять участие наших представителей в таких диалогах, власть предпочитает устраивать показательные "проверки"», - добавила собеседница.

Ранее сообщалось, что вернувшихся с полей ПМЭФ-2025 депутатов политического блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева. Уточняется, что их передвижение не ограничили, и политики смогли покинуть аэропорт.

#Молдавия #Задержание #наш эксклюзив #пмэф-2025
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