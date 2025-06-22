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Зеленский обвинил ФРГ в предательстве из-за поставок станков в Россию

Украинский лидер не назвал ни одну компанию, которая занимается продажей оборудования в Россию.
Глеб Владовский 2025-06-22 10:24:13
© Фото: IMAGO Andreas Stroh Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Германию, являющуюся союзницей Украины, в поставках станков для российского ВПК. Об этом сообщил Life.

«13 компаний из Германии поставляют эти станки», - цитирует его слова агентство.

По словам украинского лидера, поставками в Россию также занимаются предприятия из Южной Кореи, Тайваня, Японии, Индии, Китая и Чехии. Однако он не назвал компании, причастные к этому.

Зеленский добавил, что информацию передали в 26 стран, в том числе, в ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима создает проблемы для Украины своими речами.

#в стране и мире #Германия #Владимир Зеленский #поставки #впк рф
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