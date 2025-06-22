Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Германию, являющуюся союзницей Украины, в поставках станков для российского ВПК. Об этом сообщил Life.

«13 компаний из Германии поставляют эти станки», - цитирует его слова агентство.

По словам украинского лидера, поставками в Россию также занимаются предприятия из Южной Кореи, Тайваня, Японии, Индии, Китая и Чехии. Однако он не назвал компании, причастные к этому.

Зеленский добавил, что информацию передали в 26 стран, в том числе, в ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима создает проблемы для Украины своими речами.