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Путин: нет свидетельств, что Иран планирует получить ядерное оружие

Российский лидер подчеркнул, что есть детали, которые стоит рассмотреть, говоря о ядерной программе Ирана.
Глеб Владовский 2025-06-21 09:21:15
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Россия неоднократно уведомляла Израиль о том, что каких-либо свидетельств того, что Иран планирует получить ядерное оружие, нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие», - сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что специалисты МАГАТЭ не находили каких либо доказательств разработки Тегераном ядерного оружия на момент нападения Израиля. Говоря о ядерной программе исламской республики, глава государства отметил, что есть детали, которые стоит обсудить и прийти к согласию.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ядерном объекте в Натанзе, который пострадал от атак Израиля, зафиксировано небольшое радиоактивное загрязнение.

#Россия #ядерное оружие #Израиль #Иран #Владимир Путин
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