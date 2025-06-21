Путин: нет свидетельств, что Иран планирует получить ядерное оружие

Россия неоднократно уведомляла Израиль о том, что каких-либо свидетельств того, что Иран планирует получить ядерное оружие, нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие», - сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что специалисты МАГАТЭ не находили каких либо доказательств разработки Тегераном ядерного оружия на момент нападения Израиля. Говоря о ядерной программе исламской республики, глава государства отметил, что есть детали, которые стоит обсудить и прийти к согласию.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ядерном объекте в Натанзе, который пострадал от атак Израиля, зафиксировано небольшое радиоактивное загрязнение.