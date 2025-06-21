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В Иркутской области трое погибли в результате массового ДТП

Грузовик и две легковушки сгорели, еще один человек получил травмы.
Глеб Владовский 2025-06-21 07:49:35
© Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области произошло массовое ДТП, погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел на 90-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал». По предварительным данным водитель легковушки столкнулся с тягачом. Следовавшие за ней два других автомобиля также врезались в транспортное средство.

«В результате ДТП произошло возгорание фуры и двух автомобилей «Хонда», которые полностью были уничтожены огнем. В аватоаарии погибли два водителя и пассажир», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД назначили проверку по факту ДТП. В дальнейшем будет дана правовая оценка всем участвующим в происшествии.

#в стране и мире #грузовик #Иркутская область #МВД #ДТП #госавтоинспекция #Сгорели
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