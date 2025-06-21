В Иркутской области трое погибли в результате массового ДТП

В Иркутской области произошло массовое ДТП, погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел на 90-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал». По предварительным данным водитель легковушки столкнулся с тягачом. Следовавшие за ней два других автомобиля также врезались в транспортное средство.

«В результате ДТП произошло возгорание фуры и двух автомобилей «Хонда», которые полностью были уничтожены огнем. В аватоаарии погибли два водителя и пассажир», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД назначили проверку по факту ДТП. В дальнейшем будет дана правовая оценка всем участвующим в происшествии.