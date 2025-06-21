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В ДТП на Каширском шоссе столкнулись семь авто, есть пострадавший

ДТП произошло около дома 132 по Каширскому шоссе, пострадал один человек.
Дарина Криц 2025-06-21 23:36:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве произошло столкновение семи автомобилей, дорожно-транспортное происшествие возникло на юге столицы, на Каширском шоссе.

По информации Госавтоинспеции Москвы, ДТП возникло около дома 132. В результате пострадал один человек.

«По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе д. 132 произошло столкновение семи транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадал один человек», - сообщила пресс-служба ведомства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все детали произошедшей аварии.

#Москва #в стране и мире #Каширское шоссе #ДТП #столкновение #пострадавший
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