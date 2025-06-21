В ФРГ обвинили Мерца в нацистской лексике после его слов об Израиле

В Германии обвинили канцлера республики Фридриха Мерца в использовании нацистской лексики после его слов об ударах Израиля по Ирану. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

В недавнем интервью телеканалу ZDF Мерц заявил, что Израиль на Ближнем Востоке выполняет всю «грязную работу», которую должна делать Европа.

Мерцу тут же припомнили, что точно такие же слова использовал В начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер, оправдывая массовый расстрел 34 евреев в Бабьем Яру.

В итоге около 20 немецких политиков, основную часть которых составили члены партии «Союз Сары Вгенкнехт», написали соответствующее заявление в в Федеральную и Берлинскую прокуратуры с просьбой дать правовую оценку словам Мерца.

Ранее сообщалось о том, что популярность Мерца в Германии выросла на 13%.