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В Кубинке прошел суперфинал XVI конкурса-фестиваля «Теркинские чтения»

Конкурс посвящен памяти поэта Александра Твардовского и его героя Василия Теркина. Он проводится с 2009 года и собирает авторов со всей России.
Дима Иванов 2025-06-21 21:25:08
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

В подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» в центре «Авангард» состоялся суперфинал XVI конкурса-фестиваля авторских песен и стихов «Теркинские чтения». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Конкурс, посвященный памяти поэта Александра Твардовского и его героя Василия Теркина, проводится с 2009 года и собирает авторов патриотических произведений со всей России.

В 2025 году фестиваль прошел в три этапа: отборочные туры в Калининградской области и онлайн, гала-концерт в Гвардейске, где Твардовский написал поэму «Василий Теркин», и суперфинал в Кубинке. В финале выступили 20 поэтов и музыкантов с авторскими стихами и песнями патриотической тематики.

«Этот фестиваль для молодежи, чтобы знали, помнили и гордились наследием Твардовского», — отметил начальник парка «Патриот» Игорь Барсков.

Жюри, в состав которого вошли Павел Пожигайло, Иван Лебедев, Андрей Кайков, Полина Бертэн и Сергей Лобанов, оценивало выступления. Среди почетных гостей были внук поэта Алексей Твардовский-Макушенко и замглавы администрации Гвардейского округа Лев Суслов.

#в стране и мире #Минобороны РФ #Парк Патриот #Александр Твардовский #Тёркинские чтения
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