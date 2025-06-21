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Россиянам разъяснили механизм двухэтапной индексации пенсий

С 2026 года повышение пенсий будет проходить по новой схеме.
Константин Денисов 2025-06-21 20:05:37
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, как будет выглядеть на практике применение механизма двух этапной индексации пенсий.

«Первая часть повышения произойдет в феврале и будет опираться на уже установленный уровень инфляции за предыдущий год. Это означает, что расчет будет вестись не на основе прогнозов, а по факту, что позволяет точнее учитывать рост потребительских цен. Вторая часть планируется в апреле и затрагивает страховую составляющую пенсий», - объяснил Говырин.

Он добавил, что таким образом второе повышение привязывается к показателю роста зарплат и отчислений работодателей в Социальный фонд РФ.
Также, по мнению Говырина, теперь индексация пенсий станет более чувствительной к экономике страны.

Ранее вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов рассказал, как увеличить пенсию до 200 тысяч рублей.

#в стране и мире #Пенсии #Госдума РФ #индексация
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