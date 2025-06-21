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Политолог: Запад устал от конфликта на Украине и переключился на Иран

Киев перестает получать желаемую поддержку от своих кураторов.
Константин Денисов 2025-06-21 19:18:23
© Фото: Str., dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Западные страны устали от конфликта на Украине и переключили свое внимание на противостояние Израиля и Ирана. Таким мнением в беседе с телеканалом «Звезда» поделился политолог Александр Асафов.

«Запад переключился по очевидным причинам. Это усталость европейского избирателя от постоянной нерациональной поддержки украинского конфликта, антироссийских фобий - теперь ему это стало сложно объяснить с учетом внутренних проблем и напряженной ситуации с мигрантами, в том числе, украинскими», - сказал Асафов.

Также он отметил, что на Западе таким образом отреагировали на расстановку приоритетов США, которые сейчас сосредоточены на ирано-израильском конфликте.

Асафов добавил, что ситуация складывается не лучшим образом для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он лишается поддержки недавних союзников. Более того, по мнению эксперта, эта тенденция будет набирать обороты.

Ранее сообщалось о том, что Лондон и Киев условились созвать новую встречу «коалиции желающих».

#Россия #Украина #сша #Запад #Израиль #Иран #наш эксклюзив
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