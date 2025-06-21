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Восемь человек погибли в результате крушения воздушного шара в Бразилии

Всего на борту находились 22 пассажира.
Константин Денисов 2025-06-21 18:01:11
© Фото: telegram / apanewsrus © Видео: ТРК «Звезда»

Воздушный шар с 22 пассажирами потерпел катастрофу в Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Санта-Катарина Жоржинью Меллу.

«По словам местного губернатора, по меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения воздушного шара в южном регионе Бразилии Санта-Катарина», - говорится в материале.

Во время полета на шаре произошел пожар. На кадрах видно, как он начала терять высоту. Затем пылающая корзина отвалилась от парашюта и упала на землю.

Известно, что два пассажиры смогли выжить, остальных пока ищут.

#в стране и мире #Катастрофа #Бразилия #Воздушный шар
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