Завоевавшие медали чемпионата Европы российские фехтовальщики прилетели в Москву

Чемпионка Европы по фехтованию 2025 года Айзанат Муртазаева и другие российские спортсмены вернулись в Москву с завершившегося в итальянской Генуе континентального первенства. В аэропорту Внуково призеров соревнований встречала съемочная группа телеканала «Звезда».

Золото России принесла шпажистка Айзанат Муртазаева. Она стала лучшей в личном первенстве, в котором выступили 96 участниц.

Муртазаева выбила из турнира Фиону Хатц (Швейцария) – 15:9, Инес Гарсию (Испания) – 15:6, Паулину Бруннер (Швейцария) – 15:10, и чемпионку Европы 2023 года Александру Луи-Мари (Франция) – 15:10.

В полуфинале россиянка одолела представительницу Италии Сару-Марию Ковальчик – 14:13, а в финале на приоритете оказалась сильнее олимпийской чемпионки Токио в команде эстонки Катрины Лехис – 9:8.

Отметим, что Муртазаева стала всего третьей россиянкой, сумевшей завоевать титул лучшей шпажистки континента после Татьяны Логуновой и Виолетты Колобовой.

«После боя я была в шоке. Первым меня поздравил тренер, девочки из команды. Я позвонила маме, а потом еще и личному тренеру. Следующий этап у нас - это уже чемпионат мира. Будем готовиться к нему. Надеюсь, уже и с флагом, и с гимном», - выразили надежду российские спортсмены», - рассказала «Звезде» Муртазаева.

Бронзовая награда досталась четверке российских рапиристов в составе Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Александр Керик. В поединке за третье место они уверенно победили команду Бельгии (45:28).

Еще одну бронзу россияне завоевали в фехтовании на саблях. В составе команды выступили Павел Граудынь, Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко и Кирилл Тюлюков.

Напомним, что российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.