Мужчина связал и задушил племянницу после ссоры из-за денег в Краснодарском крае

Мужчину подозревают в убийстве собственной племянницы, которая пропала несколько дней назад в Краснодарском крае, он задержан, сообщили в Следственном комитет.

По версии следствия, подозреваемый вместе с 16-летней племянницей ехали на автомобиле к родственникам. Девушка начала издеваться над материальным положением семьи 41-летнего мужчины, у них возник конфликт.

Тогда мужчина стянул ей руки хомутами и задушил ее, а тело спрятал в лесу. После того как мать девушки обратилась в полицию с заявлением об ее исчезновении, подозреваемый принимал активное участие в поисках жертвы. Следователи считают, что так он хотел отвести от себя подозрения.