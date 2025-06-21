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Мужчина связал и задушил племянницу после ссоры из-за денег в Краснодарском крае

Подозреваемый сам участвовал в ее поисках.
Дима Иванов 2025-06-21 17:12:43
© Фото: СУ СК по Краснодарскому краю © Видео: СУ СК по Краснодарскому краю

Мужчину подозревают в убийстве собственной племянницы, которая пропала несколько дней назад в Краснодарском крае, он задержан, сообщили в Следственном комитет.

По версии следствия, подозреваемый вместе с 16-летней племянницей ехали на автомобиле к родственникам. Девушка начала издеваться над материальным положением семьи 41-летнего мужчины, у них возник конфликт.

Тогда мужчина стянул ей руки хомутами и задушил ее, а тело спрятал в лесу. После того как мать девушки обратилась в полицию с заявлением об ее исчезновении, подозреваемый принимал активное участие в поисках жертвы. Следователи считают, что так он хотел отвести от себя подозрения.

#в стране и мире #Краснодарский край #убийство #СК
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