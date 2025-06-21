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В МВД назвали ведомства, сотрудниками которых чаще всего представляются мошенники

Более, чем в половине случаев злоумышленники маскируются под представителей четырех организаций.
Константин Денисов 2025-06-21 16:47:42
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В МВД назвали ведомства, сотрудниками которых чаще всего представляются мошенники при звонках. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на статистику министерства.

Более половины случаев приходятся на МВД, ФСБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг. Чаще всего злоумышленники говорят россиянам о том, что сторонние лица получили доступ к их банковским реквизитам, в связи с чем необходимо перевести деньги на «безопасные» счета.

Также популярна схема с легендой о финансировании запрещенных организаций и грозящей за эти действия уголовной ответственностью.

При этом указанный счет принадлежит самим мошенникам или дропперам. Таким образом, они похищают деньги.

Кроме того. преступники могут звонить от лица управляющих компаний с предложением замены счетчиков или других приборов учета.

Ранее в Госдуме окончательно приняли закон, ужесточающий ответственность для дропперов.

#в стране и мире #ФСБ #МВД #роскомнадзор #Мошенники #росфинмониторинг
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