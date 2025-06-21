В МВД назвали ведомства, сотрудниками которых чаще всего представляются мошенники при звонках. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на статистику министерства.

Более половины случаев приходятся на МВД, ФСБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг. Чаще всего злоумышленники говорят россиянам о том, что сторонние лица получили доступ к их банковским реквизитам, в связи с чем необходимо перевести деньги на «безопасные» счета.

Также популярна схема с легендой о финансировании запрещенных организаций и грозящей за эти действия уголовной ответственностью.

При этом указанный счет принадлежит самим мошенникам или дропперам. Таким образом, они похищают деньги.

Кроме того. преступники могут звонить от лица управляющих компаний с предложением замены счетчиков или других приборов учета.

Ранее в Госдуме окончательно приняли закон, ужесточающий ответственность для дропперов.