Псевдопокупатели и фишинг: эксперт назвала главные риски для продавцов маркетплейсов

Продавцы на маркетплейсах находятся не в меньшей опасности, чем покупатели. У мошенников существуют отработанные схемы обмана владельцев магазинов, в результате можно потерять много денег. О популярной схеме «развода» рассказала «Звезде»эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

У маркетплейсов есть система защиты. Если мошенничество будет совершено на площадке, оно будет остановлено, рассказывает Храпунова. Недобросовестные покупатели всегда пытаются вывести жертву за контур защиты. Псевдопокупатели под предлогом технических проблем просят продавца перейти в мессенджер.

«Самый распространённый способ обмана, когда покупатель говорит: давайте произведём расчёты через вот эту ссылку, которую я вам сейчас отправлю. По ссылке открывается страничка похожая на маркетплейс. И там открывается окошко якобы для внесения реквизитов вашей банковской карты», - объяснила Храпунова.

Если вы введете реквизиты, деньги спишутся с вашей карты.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, Храпунова рекомендуют пользоваться опцией «Безопасная сделка» - она предполагает подключение к сделке третьей стороны, чаще всего самого маркетплейса.

«В этом случае деньги поступят продавцу только в момент завершения сделки.Когда все стороны убедятся в том, что товар надлежащего качества и все в порядке. «Безопасная сделка» подразумевает, что в расчётах денежными средствами есть третье лицо, независимое от этой сделки, и оно как раз соблюдает интересы всех сторон», - рассказывает эксперт Храпунова.

В случае использования «Безопасной сделки» продавцы, точно так же как покупатели, защищены от мошенников, которые могут скомпрометировать вашу банковскую карту, платёжные реквизиты и дальше воспользоваться в своих интересах - списать деньги. Бывали истории, что с карточек списывались огромные суммы, подчеркнула Храпунова.