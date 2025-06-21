Российские войска продвинулись к Красному Лиману, атакуя ВСУ гаубицами «Мста-С»

Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» взламывают оборону противника, продвигаясь к Красному Лиману. Наши подразделения практически вышли к реке Желобки - идут бои в районе населенного пункта Колодези, который пока под контролем ВСУ. За ним - село Ставки, а дальше - Красный Лиман, взятие которого открывает дорогу на Славянск и Краматорск с севера.

Фронт на Краснолиманском направлении пришел в активное движение: наши военнослужащие взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны в районе Колодезей и Мирного. Одновременно наша пехота продвигается вперед северо-западнее Колодезей. Наступать штурмовикам помогает расчет гаубицы «Мста-С» артиллерийской бригады группировки войск «Запад».

«Опорные пункты, живая сила противника. Работы достаточно, каждый день 24 на 7 дежурим», - рассказал командир орудия с позывным Брат.

Главные преимущества этой САУшки: мощность, мобильность и дальность стрельбы. Артиллеристы 25-й армии поражают цели на расстоянии до 25 километров. Летом погода в лесах Кременной может меняться по несколько раз в сутки, и наводчику важно учитывать все внешние факторы: силу и направление ветра, влажность воздуха и осадки. За несколько лет работы у расчета уже все доведено до автоматизма. Наводчик говорит что «Мста-С» — одна из лучших артиллерийских установок.

А практически стопроцентное попадание обеспечивает слаженность экипажа и профессионализм наводчика.

«Эта самоходка намного точнее, есть разница. Опять же, безопаснее в ней намного работать, она с дальней дистанции работает, с любого места может отрабатывать, то есть машина намного лучше», - объяснил нюансы старший наводчик Шакро.

Огневых позиций у этого расчета много, задерживаться на одном месте нельзя: в воздухе постоянно кружат вражеские дроны. Поэтому одна из самых ответственных функций расчета - у механика-водителя.

«Чем быстрее ты приедешь на точку на огневую, ребята быстрее отработают, мы быстрее уедем, соответственно времени у птичек засечь мало. Главное чтобы машина не подвела», - это слова механика-водителя Дизеля.

За два года работы именно на этой установке ситуаций, когда «Мста-С» подвела расчет, еще не было. Тяжелая и мощная, при этом она прекрасно справляется с местными дорогами.

С момента получения команды на выезд прошло буквально несколько минут, и артиллеристы уже работают с огневой позиции, сейчас расчет поражает опорный пункт украинских боевиков примерно в 18 километрах от нас. Это уже тыловой район противника: сейчас наши бойцы срывают логистику врага, мешают подвозу боеприпасов и продовольствия.

За небом как всегда следят бойцы группы прикрытия - контролируют обстановку в воздухе.

Как только «Мста-С» отрабатывает и уезжает в укрытие, дрон-детектор начинает разрываться: вражеский FPV кружит над лесом и пытается понять, куда именно уехала гаубица. Так происходит каждый раз, как только разведка ВСУ фиксирует выход.

Но расчет «Мста-С» уже давно приспособился к работе в этих условиях. Маскировка, скорость, собранность и постоянный контроль за воздухом позволяют артиллеристам работать и днем, и ночью, уничтожая вражеские объекты и помогая штурмовикам группировки «Запад» двигаться вперед.