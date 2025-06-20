Три человека ранены после атаки дрона ВСУ по скорой помощи в Лисичанске

Боевики ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в центре Лисичанска ЛНР.

В результате фельдшер в тяжелом состоянии. Также там находилась медсестра терапевтического отделения и водитель, все трое госпитализированы.

Как сообщили в правительстве региона, для удара ВСУ применили беспилотник.

«Автомобиль скорой помощи атакован БПЛА ВСУ в центре Лисичанска. Пострадали три человека. В тяжелом состоянии фельдшер», - уточнила пресс-служба правительства ЛНР, цитируя главу минздрава республики Наталью Пащенко.

У водителя кареты скорой помощи множественные осколочные ранения. Фельдшер получила тяжелые ранения в голову, грудь и конечности.

Она и водитель госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. При этом медсестру, отделавшуюся ссадинами головы и акубаротравмой, ее направили в Лисичанскую городскую больницу.