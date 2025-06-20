МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три человека ранены после атаки дрона ВСУ по скорой помощи в Лисичанске

Фельдшера с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Дарина Криц 2025-06-20 23:59:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Боевики ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в центре Лисичанска ЛНР.

В результате фельдшер в тяжелом состоянии. Также там находилась медсестра терапевтического отделения и водитель, все трое госпитализированы.

Как сообщили в правительстве региона, для удара ВСУ применили беспилотник.

«Автомобиль скорой помощи атакован БПЛА ВСУ в центре Лисичанска. Пострадали три человека. В тяжелом состоянии фельдшер», - уточнила пресс-служба правительства ЛНР, цитируя главу минздрава республики Наталью Пащенко.

У водителя кареты скорой помощи множественные осколочные ранения. Фельдшер получила тяжелые ранения в голову, грудь и конечности.

Она и водитель госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. При этом медсестру, отделавшуюся ссадинами головы и акубаротравмой, ее направили в Лисичанскую городскую больницу.

#дрон #ЛНР #Скорая помощь #ранены #Лисичанск #обстрелы всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 