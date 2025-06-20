В Кремле заявили о толерантности к словам Трампа о Путине

Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента Трампа своя уникальная манера разговора и свой уникальный язык. Мы достаточно толерантны и ожидаем такого же отношения от других к нам», - цитирует его слова Sky News.

Напомним, 17 июня состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. В ходе переговоров российский лидер заявил, что Россия готова выступить в качестве посредника для прекращения боевых действий между Ираном и Израилем.