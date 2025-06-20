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В Кремле заявили о толерантности к словам Трампа о Путине

Песков подчеркнул, что Москва ожидает толерантности и от других стран.
Глеб Владовский 2025-06-20 09:15:11
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента Трампа своя уникальная манера разговора и свой уникальный язык. Мы достаточно толерантны и ожидаем такого же отношения от других к нам», - цитирует его слова Sky News.

Напомним, 17 июня состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. В ходе переговоров российский лидер заявил, что Россия готова выступить в качестве посредника для прекращения боевых действий между Ираном и Израилем.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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