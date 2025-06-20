Правительство РФ утвердило новые границы внутреннего моря на Балтике

В России скорректировали границы территориального моря в Балтийской акватории. При этом недействительными стал перечень географических координат точек, определяющих исходные линии, от которых измеряется ширина этого моря.

В утвержденный перечень вошли девять точек, четыре из которых - в Финском заливе (острова Йяхи, Соммерс, Гогланд, Родшер). Также указаны координаты линии наибольшего отлива. Соответствующий документ приняло правительство РФ, он размещен на портале правовой информации.

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, прилежащей зоны РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», - говорится в опубликованном документе.

В связи с этим российские министерства должны будут внести изменения в перечне «Извещений мореплавателям» и выпустить новые морские навигационные карты (Минобороны РФ), затем направить копию каждой переизданной карты в Организацию Объединенных Наций (МИД РФ), при этом важно учесть все изменения в процессе создания и переиздания карт (Роскадастр).

Немногим ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Британия и Украина готовят провокации против нашей страны в Балтийском море.

Одним из сценариев может стать атака корабля американских ВМС российскими торпедами. При этом одна торпеда якобы взорвется на безопасном расстоянии, а вторую предъявят в качестве доказательств. Второй сценарий - это вылов российских мин, установленных якобы для диверсии на международном морском пути.