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В Иране задержали 16 человек по подозрению в поддержке Израиля

Утверждается, что задержанные якобы сеяли панику среди населения в Интернете.
Марина Крижановская 2025-06-20 04:48:09
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Иране задержали 16 человек, якобы поддерживавших Израиль, и в сети Интернет сеявших панику среди населения. Также они пытались ослабить солидарность народа и общества в целом.

Инцидент произошел в провинции Луристан на западе исламской республики. Уточняется, что арест произвели представители КСИР (Корпус стражей исламской революции). О произошедшем написали журналисты иранского агентства Tasnim.

«Корпус стражей исламской революции арестовал 16 "сионистских коллаборационистов", лидеров и сторонников узурпаторского режима в провинции Лурестан, которые пытались нарушить общественное мнение и ослабить национальную солидарность своими действиями в киберпространстве», - говорится в сообщении.

Военные предупредили, что будут подвергать круглосуточной жестокой цензуре все, что публикуется в киберпространстве, так как любые действия, которые соответствуют «злым целям врагов», вызывают отчаяние и ослабляют национальное единство, сплоченность и сеют ложные новости и слухи, «отправляют изображения враждебным СМИ». Нарушителей пообещали строго наказывать и передавать органам суда.

Как сообщалось 16 июня, в окрестностях иранской столицы правоохранители задержали агентов израильской разведки «Моссад», при которых обнаружили около 200 килограммов взрывчатки, а также 23 беспилотника и пусковые установки к ним, пульты управления и средства наведения БПЛА.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ксир #Задержание #коллаборационисты
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