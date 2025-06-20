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Крупный пожар под Нижним Новгородом лишил электричества тысячи человек

На опубликованных кадрах над загоревшимся складом поднимается густой черный дым.
Олег Лавров Анастасия Бобылева 2025-06-20 03:59:51
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На базе стройматериалов у поселка Большое Козино под Нижним Новгородом произошел крупный пожар. В результате возгорания пострадали две линии электропередачи общей мощностью более 110 кВт.

На опубликованных кадрах виден густой черный дым, поднимающийся над складом. На месте работают пожарные.

В результате пожара тысячи человек остались без электричества. Света нет в целом жилищном комплексе Сормовского района в Нижнем Новгороде, а это около 20 высотных домов, а также в поселках Костенево и Большое Козино.

#в стране и мире #пожар #Нижний Новгород #ЛЭП #Электричество
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