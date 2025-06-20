Крупный пожар под Нижним Новгородом лишил электричества тысячи человек

На базе стройматериалов у поселка Большое Козино под Нижним Новгородом произошел крупный пожар. В результате возгорания пострадали две линии электропередачи общей мощностью более 110 кВт.

На опубликованных кадрах виден густой черный дым, поднимающийся над складом. На месте работают пожарные.

В результате пожара тысячи человек остались без электричества. Света нет в целом жилищном комплексе Сормовского района в Нижнем Новгороде, а это около 20 высотных домов, а также в поселках Костенево и Большое Козино.