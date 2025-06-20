В Иране назначили нового главу разведки КСИР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил нового главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитных частей вооруженных сил республики. Новым главой ведомства стал бригадный генерал Маджид Хадеми.

«Бригадный генерал Маджид Хадеми назначен новым главой Разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции», - говорится в сообщении Tehran Times.

На этом посту Хадеми сменил Мохаммада Каземи, погибшего во время израильских атак на объекты в Иране.

Кроме этого, новым руководителем в КСИР стал бригадный генерал Мохаммад Карами (командующим сухопутными войсками), уточняет агентство Tasnim.

Напомним, в первые дни ударов Израиля по иранской территории погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, а также глава генштаба ВС ИРИ Мохаммад Багери.

Также сообщалось о смерти видных ученых, ответственных за ядерную программу республики, среди них президент Исламского университета Азад - Мохаммад Мехди Техранчи и экс-глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси Давани.