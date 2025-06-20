Иран атаковал здание МВД в израильской Хайфе

Иран нанес ракетный удар по городу Хайфа в Израиле, целями ударов были здание МВД и офис израильского телеканала Chanel 14, сообщил Корпус стражей исламской революции.

Атака по офису МВД была нанесены в ответ на нападение Израиля на здание Службы внутренней безопасности в Тегеране. Как сообщает портал Yediot, всего в результате ракетных ударов по Хайфе пострадало более 17 человек.

Целями атаки Ирана по Израилю были военные центры, оборонные предприятия, центры командования и управления, компании, поддерживающие военные операции Израиля, а также авиабазы Наватим и Хацерим, добавили в КСИР.