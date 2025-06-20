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Иран атаковал здание МВД в израильской Хайфе

Удар был также нанесен по редакции Chanel 14.
Борис Чесноков Дима Иванов 2025-06-20 23:03:01
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Иран нанес ракетный удар по городу Хайфа в Израиле, целями ударов были здание МВД и офис израильского телеканала Chanel 14, сообщил Корпус стражей исламской революции.

Атака по офису МВД была нанесены в ответ на нападение Израиля на здание Службы внутренней безопасности в Тегеране. Как сообщает портал Yediot, всего в результате ракетных ударов по Хайфе пострадало более 17 человек.

Целями атаки Ирана по Израилю были военные центры, оборонные предприятия, центры командования и управления, компании, поддерживающие военные операции Израиля, а также авиабазы Наватим и Хацерим, добавили в КСИР.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Хайфа
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