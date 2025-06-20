Землетрясение произошло на севере Ирана

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 36 км к северо-западу от города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек. Глубина очага составила 10 км.

Губернатор Семнана Мохаммад Коливанд сообщил агентству IRNA, что землетрясение не привело к серьезному ущербу - по предварительным данным, пострадал один сельский дом.

Толчки ощущались в некоторых частях провинций Тегеран, Эль-Борз и Кум.