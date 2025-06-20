Хинштейн объяснил важность создания буферной зоны

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему считает вопрос создания буферной зоны очень важным.

«Это безопасность наших жителей», - ответил Хинштейн на вопрос корреспондента «Звезды».

Ранее врио главы региона уже отмечал, что продвижение ВС РФ в Сумской области для создания буферной зоны полностью отвечает требованиям безопасности жителей Курского приграничья.

Также Хинштейн предположил, что разминирование региона должно завершиться к концу 2025 года.