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Хинштейн объяснил важность создания буферной зоны

Врио главы Курской области считает приоритетом безопасность местных жителей.
Константин Денисов 2025-06-20 21:38:42
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему считает вопрос создания буферной зоны очень важным.

«Это безопасность наших жителей», - ответил Хинштейн на вопрос корреспондента «Звезды».

Ранее врио главы региона уже отмечал, что продвижение ВС РФ в Сумской области для создания буферной зоны полностью отвечает требованиям безопасности жителей Курского приграничья.

Также Хинштейн предположил, что разминирование региона должно завершиться к концу 2025 года.

#ВС РФ #Курская область #ВСУ #наш эксклюзив #Александр Хинштейн #сумская область
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