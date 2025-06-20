ПСБ и СПбПУ создадут «Цифровых двойников» для российского ОПК

Иностранные инвесторы начинают интересоваться новыми российскими регионами, Донбассом и Новороссией - это большой рынок сбыта, налоговые преференции и недорогая аренда. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал «Звезде», что некоторые бизнесмены уже официально подали заявки.

«Хорошая транспортная доступность, которая сегодня пока ограничена, но она обязательно будут налажена через море, да, и в общем-то недорогая стоимость аренды и стоимость актива», - рассказал заместитель председателя правительства.

Есть инвесторы иностранные, которые уже официально подали заявки, что хотят работать на новой территории. По его словам, из-за высокой ключевой ставки произошло охлаждение рынка недвижимости, но правительство принимает все меры

«Все, что мы обещали достроить - квартиры, дома построим. <..> Мы переживём и строить будем дальше. Всем, кому обещали квартиры, все получат», - заявил Хуснуллин.

Министр строительства Ирек Файзуллин подтвердил: «Три недели назад было 114 млн строек, сегодня уже 117. Ничего сокращать мы не будем - будем двигаться».

Президент Путин поставил задачу – осуществить – цитирую – мягкую посадку российской экономики. То есть ставку снизить, но при этом не допустить скачка инфляции. Мы поинтересовались у министра экономического развития Максима Решетникова.

«Президент просил осуществить мягкую посадку экономики. Сможем ли мы благополучно приземлиться? – Это требует больших усилий ото всех. От правительства, от Банка России. От регионов и бизнеса. Но главное не то, что сейчас в моменте происходит, хотя это всех настораживает. Главное думать о том, как будем развиваться через год, через два», - сказал Решетников.

«Цифровых двойников» для оборонно-промышленного комплекса будут создавать совместно Банк «ПСБ» и Петербургский политехнический университет. Иными словами, у каждого изделия, системы или процесса на предприятиях ОПК появится виртуальная версия. Это позволит сократить количество циклов разработки, производства и испытаний опытных образцов. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор ВУЗа Андрей Рудской





