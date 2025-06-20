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Путин провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран.
Константин Денисов 2025-06-20 20:55:07
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ-2025 провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере.

«Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще семь процентов и достигли новой планки - 245 млрд долларов», - заметил российский лидер.

Глава государства назвал этот показатель очень хорошим.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай продолжают совместно развивать высокие технологии и космическое пространство.

Ранее Путин отметил, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. В мире по этому показателю страна занимает четвертую позицию.

#Китай #Россия #Экономика #в стране и мире #Владимир Путин
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