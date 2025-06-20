Путин провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ-2025 провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере.

«Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще семь процентов и достигли новой планки - 245 млрд долларов», - заметил российский лидер.

Глава государства назвал этот показатель очень хорошим.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай продолжают совместно развивать высокие технологии и космическое пространство.

Ранее Путин отметил, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. В мире по этому показателю страна занимает четвертую позицию.