Путин провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ-2025 провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере.
«Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще семь процентов и достигли новой планки - 245 млрд долларов», - заметил российский лидер.
Глава государства назвал этот показатель очень хорошим.
Путин подчеркнул, что Россия и Китай продолжают совместно развивать высокие технологии и космическое пространство.
Ранее Путин отметил, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. В мире по этому показателю страна занимает четвертую позицию.
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