В минобороны Италии заявили, что у НАТО больше нет причин существовать

Без дальнейших реформ существование НАТО теряет свой смысл. Такими мыслями поделился с газетой Fatto Quotidiano министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», - заявил Крозетто.
Он отметил необходимость для альянса выстраивать отношения со странами глобального Юга, поскольку США и Германия больше не являются центром.
По словам Крозетто, если НАТО по-прежнему хочет остаться статусной организацией в вопросах обеспечения мирового порядка, то ей необходимо налаживать диалог со всеми странами.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал позицию НАТО по России милитаристским угаром и психозом.
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