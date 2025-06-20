В минобороны Италии заявили, что у НАТО больше нет причин существовать

Без дальнейших реформ существование НАТО теряет свой смысл. Такими мыслями поделился с газетой Fatto Quotidiano министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», - заявил Крозетто.

Он отметил необходимость для альянса выстраивать отношения со странами глобального Юга, поскольку США и Германия больше не являются центром.

По словам Крозетто, если НАТО по-прежнему хочет остаться статусной организацией в вопросах обеспечения мирового порядка, то ей необходимо налаживать диалог со всеми странами.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал позицию НАТО по России милитаристским угаром и психозом.