МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В минобороны Италии заявили, что у НАТО больше нет причин существовать

Итальянцы уверены, что альянсу нужны глобальные реформы.
Константин Денисов 2025-06-20 20:42:20
© Фото: Anna Ross, dpa, Global Look Press

Без дальнейших реформ существование НАТО теряет свой смысл. Такими мыслями поделился с газетой Fatto Quotidiano министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», - заявил Крозетто.

Он отметил необходимость для альянса выстраивать отношения со странами глобального Юга, поскольку США и Германия больше не являются центром.

По словам Крозетто, если НАТО по-прежнему хочет остаться статусной организацией в вопросах обеспечения мирового порядка, то ей необходимо налаживать диалог со всеми странами.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал позицию НАТО по России милитаристским угаром и психозом.

#в стране и мире #НАТО #италия #Германия #Глобальный Юг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 