Путин заявил о необходимости частных инвестиций, в том числе иностранных

Россия никого не выгоняла, а не только приветствует иностранные инвестиции, но и будет создавать все условия, чтобы зарубежные партнеры чувствовали себя комфортно. Об этом на полях ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно мы приветствуем иностранные инвестиции», - сказал глава государства.

Он добавил, что Россия будет создавать все условия для того, чтобы зарубежные партнеры чувствовали себя здесь комфортно.

Ранее Путин отметил, что Россия имеет один из самых низких госдолгов в мире, а по объемам экономики занимает первое место в Европе и четвертое - в мире.