Путин: Россия всегда поддерживает Иран в работе по мирному атому

Россия всегда поддерживает Иран в работе по мирному атому, защищает его права в этой сфере не на словах, а на деле, заявил Путин.

«Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство ещё двух атомных реакторов», - сказал президент РФ.

Как отметила глава государства, несмотря на определенные риски, Россия продолжает работать на мирных ядерных объектах, не эвакуирует персонал.

Россия оповестила Израиль и США, что исходя из представлений о праве Ирана на мирный атом, Россия продолжит выполнять там свои функции и просит обеспечить безопасность персонала, добавил Путин.