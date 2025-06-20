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Путин: Россия всегда поддерживает Иран в работе по мирному атому

Россия оповестила Израиль и США, что на АЭС в Бушере есть российский персонал
Дима Иванов 2025-06-20 19:20:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия всегда поддерживает Иран в работе по мирному атому, защищает его права в этой сфере не на словах, а на деле, заявил Путин.

«Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство ещё двух атомных реакторов», - сказал президент РФ.

Как отметила глава государства, несмотря на определенные риски, Россия продолжает работать на мирных ядерных объектах, не эвакуирует персонал. 

Россия оповестила Израиль и США, что исходя из представлений о праве Ирана на мирный атом, Россия продолжит выполнять там свои функции и просит обеспечить безопасность персонала, добавил Путин. 

#в стране и мире #АЭС #Иран #Владимир Путин #Бушерская АЭС
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