ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера

ЦСКА объявил о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на пост главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с наставником подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Последним местом работы Челестини был «Базель», который он привел к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

Отметим, что Челестини дебютирует на посту главного тренера ЦСКА уже 12 июля - в этот день армейцы сразятся за Суперкубок России с чемпионом страны «Краснодаром».

По окончании сезона-2024/25 ЦСКА покинул Марко Николич, под руководством которого клуб завоевал бронзовые медали РПЛ и в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.