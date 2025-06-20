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ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера

Контракт со швейцарским специалистом подписан сроком на два года.
Константин Денисов 2025-06-20 17:54:40
© Фото: Daniela Porcelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

ЦСКА объявил о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на пост главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с наставником подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Последним местом работы Челестини был «Базель», который он привел к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

Отметим, что Челестини дебютирует на посту главного тренера ЦСКА уже 12 июля - в этот день армейцы сразятся за Суперкубок России с чемпионом страны «Краснодаром».

По окончании сезона-2024/25 ЦСКА покинул Марко Николич, под руководством которого клуб завоевал бронзовые медали РПЛ и в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.

#в стране и мире #базель #рпл #ФК ЦСКА #Марко Николич
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