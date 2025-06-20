МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкин указал на заказчика теракта на ж/д путях в Брянской области

Исполнителей пока не нашли, но работа ведется интенсивно.
Дима Иванов 2025-06-20 17:16:23
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что заказчик терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях - спецслужбы Украины, а поиск исполнителей активно продолжается.

«Расследование идет полным ходом, назначены все экспертизы. Это управляемый теракт с использованием современных технологий. Исполнителей пока не нашли, но работа ведется интенсивно. Заказчик очевиден - спецслужбы Украины, это для нас ясно. Осталось установить исполнителей, и мы активно над этим работаем», - сказал Бастрыкин журналистам в Минске.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях действовали по указке Киева. Инцидент привел к гибели семерых человек и более 120 раненым.

#в стране и мире #Брянская область #СК РФ #Александр Бастрыкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 