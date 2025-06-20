Бастрыкин указал на заказчика теракта на ж/д путях в Брянской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что заказчик терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях - спецслужбы Украины, а поиск исполнителей активно продолжается.

«Расследование идет полным ходом, назначены все экспертизы. Это управляемый теракт с использованием современных технологий. Исполнителей пока не нашли, но работа ведется интенсивно. Заказчик очевиден - спецслужбы Украины, это для нас ясно. Осталось установить исполнителей, и мы активно над этим работаем», - сказал Бастрыкин журналистам в Минске.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях действовали по указке Киева. Инцидент привел к гибели семерых человек и более 120 раненым.