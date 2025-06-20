Путин: Россия достигла рекордного снижения уровня бедности

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности в 2025 году. Как сообщает 360.ru, об этом в ходе своего выступления на ПМЭФ-2025 заявил глава государства Владимир Путин.

Также Путин подчеркнул, что безработица в России также находится на рекордно низком уровне и составляет на данный момент 2,3%.

«Растет занятость среди молодых людей, которые выходят на рынок труда. По показателям этим Россия входит в число лучших стран мира», - сказал Путин.

По словам российского лидера, государство заинтересовано в развитии цифровизации производства, однако тем, чей труд будет автоматизирован, обязательно предложат альтернативные рабочие места

Ранее Путин отметил, что российская экономика занимает первое место в Европе и четвертое - в мире по объемам.