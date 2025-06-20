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Инвестфонд для военных и гражданских нужд создадут при поддержке ПСБ

Соответствующий меморандум подписали на ПМЭФ.
Константин Денисов 2025-06-20 18:03:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России появится инвестиционный фонд для проектов двойного назначения. О его создании объявили на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Поддержка фонда позволит создавать разработки, которые будут применяться как для нужд оборонно-промышленного комплекса, так и на «гражданке». Их объединит новая отрасль - специальные технологии. Она охватывает широкий круг направлений, в том числе искусственный интеллект и робототехнику, которые все чаще применяются нашими военными - например, в зоне СВО.

«Мы начинали как банк, который поддерживает традиционную оборонку, и продолжает поддерживать. Это естественный путь развития. Все, что мы обсуждаем, намного шире, чем просто вопрос перспективных технологий. По сути, это путь развития экономики нашей страны», - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Одна из главных целей ПСБ - создание экосистемы поддержки проектов в области специальных технологий. Она должна отвечать современным вызовам и поможет обеспечить технологическое лидерство на мировой арене. Также от развития отрасли спецтеха теперь зависят безопасность и суверенитет государства.

«Раньше говорили, что, чтобы стоять на месте, надо очень быстро перебирать ногами, а сейчас - чтобы немножко двигаться, надо включать гиперзвук, чтобы ни от кого не отстать. Ни от наших друзей, ни от наших вероятных и уже существующих противников», - заметил начальник Управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

Меморандум о создании инвестиционного фонда на полях ПМЭФ подписали Петр Фрадков и секретарь генсовета «Единой России», глава наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий Владимир Якушев.

#ПСБ #Виктор Евтухов #петр фрадков #инвестиционный фонд #пмэф-2025
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