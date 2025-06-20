Россиянин спас японку на Эвересте

Россиянин начал самостоятельно спасать туристку из Японии, которая провалилась в расщелину на Эвересте. Инцидент произошел в километре от местного монастыря Тенгбоче в Непале. Девушка из-за травм не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT .



Как только 37-летний россиянин Александр Лоевский услышал крики о помощи, он тут же бросился спасать девушку. При помощи веревки он спустился в ледниковый разлом, положил девушку на плечо и вместе с ней выбрался на поверхность из ущелья. Все это время другие люди лишь наблюдали и звали на помощь.

Девушку эвакуировали на вертолете в больницу. Сам Александр тоже пострадал. Он пожаловался на сильную слабость. Предварительно, у него началась горная болезнь, также состояние могло усугубиться на фоне иммунного заболевания. Россиянин отказался от госпитализации. Он планирует самостоятельно спуститься с Эвереста через несколько дней.