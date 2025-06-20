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Умер генеральный конструктор ПВО Москвы Яков Безель

Ему было 86 лет. Причина смерти не указана.
Глеб Владовский 2025-06-20 14:21:10
© Фото: Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Умер конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель. Об этом заявили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей».

«Выдающийся ученый, он внес огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие - множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО», - говорится в сообщении.

Причина смерти, а также дата и место проведения похорон конструктора не указываются.

Безель родился 30 июня 1938 года в Москве, в 1961 году окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института (МЭИ).  Конструктор принимал участие в том числе в разработке автоматизированной системы зенитной ракетной бригады «Байкал». Ученый является лауреатом Государственной премии и премии Правительства Российской Федерации, награжден орденом «Знак Почета», имеет более 10 ведомственных наград.

#пво #конструктор #Алмаз - Антей #Яков Безель
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