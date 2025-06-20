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Хуснуллин: иностранные инвесторы подали заявки на работу в новых регионах РФ

По словам зампредседателя правительства РФ Хуснуллина, новые российские регионы обладают огромным потенциалом.
Глеб Владовский 2025-06-20 13:14:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Огромное количество инвесторов, в том числе иностранных, подали заявки на работу в новых российских регионах. Об этом сообщил «Звезде» зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Видят большой рынок сбыта, налоговые преференции, хорошую транспортную доступность, которая пока ограничена, но она обязательно будет налажена через море. Также недорогая стоимость аренды и активов», - пояснил он.

Хуснуллин подчеркнул, что все эти факторы позволяют наделить новые регионы России огромным потенциалом для работы инвесторов.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Китая предложили создать центры производства БПЛА на Сахалине.

#работа #наш эксклюзив #марат хуснуллин #инвесторы #Новые регионы России
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