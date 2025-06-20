В Москве началось прощание с актрисой Теняковой

В Москве началось прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой. Церемония проходит в Московском художественном театре имени А.П. Чехова.

На кадрах можно увидеть, как в зале собрались желающие проститься с актрисой. Среди посетителей церемонии замечены актеры Константин Хабенский и Мария Кнушевицкая.

«Она была замечательным партнером, подругой... У нее был колоссальный талант - невероятная личность», - говорит о Теняковой артистка.

Напомним, Наталья Тенякова скончалась в среду, 18 июня, в возрасте 80 лет. Причиной смерти народной артистки России стала острая сердечная недостаточность.