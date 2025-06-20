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В РУДН рассказали, какую выгоду Израилю и США принесет убийство Хаменеи

По словам собеседника «Звезды», убийство высокопоставленного лица - это классический сценарий цветной революции.
Глеб Владовский 2025-06-20 11:28:25
© Фото: IMAGO, Iranian Leader Press Office © Видео: ТРК «Звезда»

Возможное стремление Израиля и США устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи связано с желанием смены режима в Исламской Республике. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Физическое устранение главы Исламской Республики Иран - аятоллы, с точки зрения США и Израиля, в этой комбинации - начало политической трансформации Ирана. Оно должно привести к лишению страны стратегических возможностей управления и довести до массовых волнений», - пояснил политолог.

Эксперт отметил, что это классический сценарий цветной революции. Кроме того, местная интеллигенция недовольна логикой нынешнего правящего режима, который существует в стране с 1979 года.

Политолог напомнил, что недавно в Израиле заявляли о многовековой дружбе двух народов, но нынешний режим правления в Иране не дает реализовываться благоприятным для сионистского режима тенденциям в межнациональных отношениях. 

«И в этом плане в первые дни операции, я рискну предположить, что Израиль и США всерьез рассчитывали на начало массовых волнений на территории Ирана, но получили обратный эффект», - отметил Семибратов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что смерть Хаменеи положит конец ближневосточному конфликту.

#сша #Израиль #Иран #Али Хаменеи #наш эксклюзив #устранение #аятолла
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