В РУДН рассказали, какую выгоду Израилю и США принесет убийство Хаменеи

Возможное стремление Израиля и США устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи связано с желанием смены режима в Исламской Республике. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Физическое устранение главы Исламской Республики Иран - аятоллы, с точки зрения США и Израиля, в этой комбинации - начало политической трансформации Ирана. Оно должно привести к лишению страны стратегических возможностей управления и довести до массовых волнений», - пояснил политолог.

Эксперт отметил, что это классический сценарий цветной революции. Кроме того, местная интеллигенция недовольна логикой нынешнего правящего режима, который существует в стране с 1979 года.

Политолог напомнил, что недавно в Израиле заявляли о многовековой дружбе двух народов, но нынешний режим правления в Иране не дает реализовываться благоприятным для сионистского режима тенденциям в межнациональных отношениях.

«И в этом плане в первые дни операции, я рискну предположить, что Израиль и США всерьез рассчитывали на начало массовых волнений на территории Ирана, но получили обратный эффект», - отметил Семибратов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что смерть Хаменеи положит конец ближневосточному конфликту.