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Командир батареи рассказал, как цель влияет на выбор калибра для удара

На командном пункте решают, какое орудие применять, исходя из цели, ее защищенности, расстояния и рельефа местности.
Варвара Шрадер 2025-06-20 13:36:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выбор калибра в зависимости от цели - ключевое решение для артиллеристов. Командир батареи с позывным Мажор рассказал нашему корреспонденту Варваре Шрадер, как бойцы подбирают орудие под конкретную задачу и как действуют в условиях постоянной угрозы с воздуха.

«Если, например, идет бронированная техника - целесообразнее использовать калибр 152 мм, а не 120 или 122. Там уже решают, какой системой бить. Нам дают цель - мы работаем», - поясняет Мажор.

На позициях - расчет 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Из гаубицы Д-20 бойцы бьют по укреплениям, блиндажам, точкам запуска БПЛА и колоннам техники противника. Цели на разном расстоянии - чаще от 10 до 17 километров. Сейчас их цель - позиции боевиков в районе Часова Яра.

«Вот так, с закрытой огневой позиции, наши артиллеристы сейчас работают по целям в Часовом Яре. Координаты расчет получил буквально несколько минут назад. Уже был пристрелочный - это второй выстрел. Зафиксировано точное попадание на дальности в 13 километров», - передает Варвара Шрадер.

В распоряжении батареи 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии - РСЗО «Град», САУ «Гиацинт», гаубицы Д-30 и Д-20. Все расчеты слажены, бойцы хорошо знают свое дело.

«Мы не первый год вместе. Все отлажено, каждый на своем месте. Ребята молодцы, работают четко», - говорит командир орудия с позывным Лис.

Главная сложность - небо. Противник активно использует дроны. Часов Яр - на возвышенности, и с самого начала боев украинские боевики держали в воздухе преимущество. Однако сейчас благодаря действиям наших артиллеристов и операторов БПЛА ситуация изменилась - контроль воздуха все чаще у российских расчетов.

Три принципа, которыми руководствуются бойцы, это скорость, точность и маскировка. После каждого удара - быстрая смена позиции и полная скрытность.

«Оптика у них позволяет видеть мельчайшие детали. Иногда важно не столько спрятаться, сколько выглядеть как что-то другое», - говорит наводчик с позывным Годзилла.

Минимум движения, никаких больших машин - даже боеприпасы на квадроциклах. Каждое попадание должно быть точным: в условиях непрерывного противодействия с воздуха промах - слишком дорогая роскошь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #артиллеристы #наш эксклюзив #СВО #часов яр
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