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Песков: дату нового раунда переговоров с Украиной согласуют на следующей неделе

Контакты с Украиной, по словам пресс-секретаря президента РФ, продолжаются на экспертном уровне.
Глеб Владовский 2025-06-20 11:43:55
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Дата нового раунда российско-украинских переговоров будет согласована на следующей неделе.  Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда», - заявил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее стороны обменялись проектами меморандумов. РФ передала документ, состоящий из двух частей, на одной из которых указаны условия для долгосрочного мира.

Напомним, второй раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 2 июня в Стамбуле. Помимо обмена проектами меморандумов, стороны договорились о масштабном обмене пленными.

#в стране и мире #Украина #переговоры #Дмитрий Песков #третий раунд
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